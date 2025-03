LADISPOLI - “La ricerca spirituale tra Scienza e Arte nell’ultimo secolo” di Nuova Acropoli arriva al suo terzo appuntamento. Oggi alle 20.30 il protagonista sarà il celebre scienziato Albert Einstein. Il fisico è famoso per la innovativa formula che lega materia ed energia, ma forse in pochi conoscono l'insegnamento filosofico che si cela dietro questo assioma. L'incontro si centrerà su aspetti meno noti di questa mente geniale: ebreo in Germania proprio durante il nazismo, innamorato dell'Italia e della vita semplice ed autentica, sinceramente ostile alle differenze di classe e per questo un vero e proprio filosofo di pace. La conferenza avrà una natura laboratoriale, in parte teatralizzata, per rendere pratica ed utile la fruizione anche ad un pubblico giovane e non di settore. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it

