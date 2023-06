SUTRI - S terrà sabato “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”, un evento nazionale dedicato all’amore che viene svolto dal 2015 e si è rivelato negli anni uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni storico-culturali e di intrattenimento.

Quest’anno per la prima volta Sutri ha aderito all’iniziativa con estremo entusiasmo e diventerà protagonista di una serata dedicata al romanticismo, ma anche alle famiglie e ai bambini. La promozione del borgo è un punto di estrema importanza per la nuova amministrazione, che ritiene la partecipazione a questo genere di eventi assolutamente rilevante per l’attrazione di un flusso turistico notevole.

Nelle piazze più belle del paese, allestite seguendo il tema grazie alla grande adesione dei commercianti e alla preziosa partecipazione delle associazioni e di tanti volontari, l’amore e il romanticismo verranno interpretati tramite pittura, musica, poesia e danza, ma non solo, ci saranno infatti visite guidate gratuite e tante altre sorprese da scoprire insieme. Il focus dell’evento sarà il “FlashMob Unplagged”, un invito a tutti coloro che suonano uno strumento a recarsi nel Borgo di Sutri per esibirsi in maniera spontanea, suonando la propria musica e colorando così con la loro arte gli angoli più caratteristici del paese. Un’occasione unica per rendere vive le vie dell’Antichissima città di Sutri e per godersi una serata estiva tra musica, buon cibo, cultura e scorci mozzafiato.