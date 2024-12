CIVITAVECCHIA – In tanti per la presentazione del libro "La mazzumàja. Storia, tradizione e attualità della zuppa di pesce civitavecchiese", un’opera che celebra uno dei piatti più rappresentativi della tradizione culinaria locale. Alla serata, in un noto ristorante del Ghetto, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Civitavecchia hanno partecipato figure istituzionali come il Sindaco Marco Piendibene, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia Gabriella Sarracco e l'assessore al Turismo Piero Alessi. Il libro edito dalla Società storica civitavecchiese e finanziato della Fondazione Cariciv, è frutto del lavoro degli autori Enrico Ciancarini e Giorgio Corati, con la collaborazione di altri studiosi e appassionati della storia locale. Il volume pone sotto la lente di ingrandimento la preparazione della "mazzumàja", zuppa di pesce identitaria della cucina civitavecchiese, approfondendone sia l’aspetto storico che quello gastronomico. La serata, ricca di partecipazione, è stata ulteriormente impreziosita dalle delizie culinarie della lady chef Patrizia Manunza, che ha proposto una degustazione dei piatti tipici del territorio. Tra gli ospiti è emersa anche l’idea di proporre una possibile evoluzione della ricetta tradizionale, un’alternativa innovativa che verrà esplorata nei prossimi giorni. La presentazione del libro rappresenta un passo importante nella valorizzazione della gastronomia locale, un tributo a un piatto che racconta la storia e la tradizione di Civitavecchia, collegando passato e presente in una prospettiva che guarda al futuro.

