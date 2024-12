CIVITAVECCHIA – Trasferta a Cerveteri per la Filarmonica di Civitavecchia. «L’iniziativa, dal nome “Concerti d’inverno”, giunta alla sua seconda edizione, è diventata realtà grazie al sostegno ed il patrocinio della Fondazione Cariciv, che consideriamo ormai la “casa dell’arte” - ha spiegato la presidente Giorgia Gallinari - e grazie all’ospitalità dei Comuni limitrofi». Sarà la sala Ruspoli ad ospitare tre concerti. Il primo, domani alle 18.30 per violino e pianoforte dal titolo “Barocco ma non troppo”, con Stocchi e Viscarelli. Il secondo, il 20 gennaio alle 18.30 per voce, pianoforte e voce narrante, dal titolo “Le stagioni della vita”, ed ultimo appuntamento il 26 gennaio alle 21 per voce e chitarra, dal titolo “ClassicalFolksongs”, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. «Questo programma è bellissimo - ha commentato il presidente della Fondazione Gabriella Sarracco - diverso dal solito. Un lavoro, quello della Filarmonica, che può ricevere solo apprezzamenti».

