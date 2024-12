CIVITAVECCHIA – Le Terme della Ficoncella, rinomate soprattutto nei dintorni di Roma per essere state sin dall’antichità una delle stazioni termali più famose della regione, sono state scelte come location per girare il podcast “Glorius Live” di Manola Pirru, un deejay set immerso negli ambienti naturali/urbani più belli della nostra terra. La performance artistica è stata registrata in live nel giugno scorso. Le immagini, realizzate anche con l’ausilio di droni, mostrano la performance della deejay nello splendido scenario delle terme della Ficoncella al tramonto.

