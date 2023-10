BAGNOREGIO – Ci sono diverse cose geniali nel mondo, ‘La Favola dei Numeri’ è una di queste e domani arriverà a Bagnoregio (Auditorium Taborra, dalle 9,30 alle 18). Un’iniziativa organizzata dal comune di Bagnoregio.

Si tratta di una giornata, dedicata a grandi e piccoli, per scoprire il fantastico mondo dei numeri. A curare l’iniziativa Marco Monti. Protagonista assoluto sarà il triangolo di Sierpinsky, un qualcosa di davvero magico. Monti ne ha costruito uno, con dei pezzi di legno, su una superficie di 60 metriquadrati e il suo sogno è di entrare nel Guinness Word Records con un triangolo di 19.683 pezzi su un’area di 240 metriquadri.

Monti è ingegnere meccanico. Ci tiene a dire che soffre della sindrome Adhd per dimostrare che, pure nelle difficoltà, studiare è facile e divertente, oltre che utile. Scrive da sempre in algebra e insegna per passione con il progetto di costruire la sua ‘Palestra Culturale’.

L’incontro con lui, un vero e proprio viaggio avventuroso e fantastico, ha un inizio programmato per le ore 9.30. Quindi una serie di capitoli che si andranno a susseguire nel corso della giornata. Alle 9.45 ‘Un sacrificio utile. La magia del 9’. Alle 10.30 ‘La gravità non è grave. Viviamo a testa in giù con quattro elefanti sulla schiena’. Alle 11 ‘Un’illusione cosmica, il sole non è il sole’. Alle 11.45 ‘Un’utopia praticabile. La serenità, almeno, in 64 colpi’. Alle 14 ‘Una questione di giustizia, una guerra indolore’; alle 15 ‘Una scelta di vita. Due gemelli diversi’; alle 15.30 la presentazione del ‘Triangolo di Sierpinski’ e si chiude alle 18 con ‘Il re aureo, bello se perfetto’.

©RIPRODUZIONE RISERVATA