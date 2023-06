TOLFA - Applausi e complimenti a non finire sabato sera al teatro Claudio per la compagnia teatrale Il Barsolo, che ha magistralmente portato in scena uno dei capolavori più amati del grande Luigi Pirandello, ossia: ''Così è se vi pare''.

La compagnia diretta dalla bravissima attrice, regista e direttricevartistica del Claudio, Simona De Paolis, ormai non può più considerarsi una compagnia ''amatoriale'' visto che sono anche meglio di tante compagnie di professionisti. Questa volta poi gli attori e la regista della compagnia Il Barsolo portando in scena uno dei mostri sacri del teatro in maniera pressoché perfetta hanno dimostrato di essere ormai dei professionisti. Recitazione e regia perfetta, ottime le scenografie: gli attori hanno saputo emozionare e colpire tutto il pubblico. Bellissima la scenografia e ottimi i costumi. Molto apprezzata la recitazione e la buona dizione degli attori, priva di inflessioni dialettali.

Nei panni della signora Frola e di suo genero il signor Ponza, sul palco c’erano Silvia Orchi e Alessandro Tagliani. Emiliano Marini, invece, ha interpretato il ruolo di Lamberto Laudisi; Giuseppe Finori è stato il consigliere Agazzi, mentre Fabiana Carabetta ha interpretato Amalia sua moglie; Elisabetta Mollica e Danilo Diana hanno i nterpretato i coniugi Sirelli; Amedeo Belloni ha vestito i panni del prefetto, mentre Eleonora Onori quelli della cameriera e Alice Luchetti la signora Ponza. Non è certamente passato inosservato un divertente cameo offerto al pubblico dalla stessa regista Simona De Paolis.

"La Compagnia Il Barsolo ha chiuso alla grande la stagione teatrale portando in scena una delle opere più suggestive del noto e amato scrittore Luigi Pirandello: "Così è se vi pare". Complimenti e ringraziamenti alla Compagnia di Prosa Il Barsolo APS, diretta magistralmente dalla regista Simona De Paolis che, ancora una volta, ha confermato impegno, professionalità e grande passione per il teatro - spiega l'assessora alla Cultura Tomasa Pala - un invito a continuare a proporre ulteriori emozionanti percorsi artistici teatrali. Il Barsolo si conferma compagnia che propone sempre spettacoli culturali di qualità ed emozionanti con un continuo e fluido scambio di emozioni e sensazioni tra gli attori sul palco e gli spettatori in platea".

Alla bellissima serata teatrale erano presenti la sindaca Stefania Bentivoglio e l'onorevole Alessandro Battilocchio. Soddisfazione per la bella riuscita dello spettacolo e per i tanti complimento è stata espressa dall'eclettica e poliedrica attrice e regista, Simona De Paolis: "Abbiamo ottenuto un ottimo successo di pubblico e siamo riusciti a coinvolgere tutti i presenti con questo difficilissimo lavoro. Tutto é stato studiato nei dettagli: scene, costumi e musiche. Pirandello può essere contento: la mia regia, per l'amore che ho per questo autore, è venuta dall'anima".