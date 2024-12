CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con il cartellone del Granari Spazio Off dedicato alle realtà teatrali del territorio questa domenica alle ore 18:30.

In scena ci sarà la Compagnia dei Volti con il loro "A fuoco acceso", tratto dal romanzo omonimo di Massimiliano Passerani e adattato nella sua versione teatrale da Marco Filabozzi, che ricoprirà anche il ruolo della voce narrante.

Sul palco si altereranno Settimio Guredda, Luisa De Antoniis, Isabella Pranzetti, Flavia Pennesi, Riccardo Frontoni, Alessandra De Antoniis, Samantha Laducara, Maria Letizia Campanelli, Giorgia Passarelli e Barbara Moriglia, con la gradita partecipazione di Agostino De Angelis.

Le coreografie dello spettacolo sono di Tiziana Orsomando ed eseguite dalle ballerine Francesca Sgambella e Giorgia Fratturato, mentre la parte musicale è curata da Fabio De Paulis ed Edoardo Cangini, con le canzoni interpretate da Mariapia Gallinari.

SINOSSI – Un Mago per salvare le persone, una bambina per ritrovare la strada perduta, un segreto enorme che sta per essere rivelato al mondo. Fuoco e speranza nel viaggio più incredibile che ci possa essere.

