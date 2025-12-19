LADISPOLI - La Collettiva del Peppethefoxshow sbarca a Ladispoli: 70 artisti per la rassegna “Fate presto”. Appuntamento domenica alle 18 al Centro di arte e cultura “Paolo De Caro”. La collettiva, dal titolo “Fate presto”, è la manifestazione concreta di una filosofia artistica di rottura, che rimette al centro l’artista come vero protagonista del processo creativo. Non una semplice esposizione, ma un vero e proprio manifesto di libertà espressiva.

I protagonisti saranno 70 artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, una mappa viva e pulsante dell’arte indipendente contemporanea, uniti da una visione comune fatta di autenticità, sperimentazione e coraggio.

«Portare a Ladispoli una rassegna di questo respiro significa continuare a investire in una cultura viva, inclusiva e capace di interrogare il presente – ha detto l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa –. Il patrocinio dell’amministrazione comunale testimonia la volontà di sostenere progetti che valorizzano l’arte come spazio di libertà, confronto e crescita collettiva».

L’appuntamento di Ladispoli è dunque un invito a partecipare non solo a una mostra, ma a un’esperienza culturale forte, identitaria e profondamente contemporanea.

