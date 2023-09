CIVITAVECCHIA – Ultimo appuntamento sabato alle 21 all’Arena Pincio per la rassegna curata dalla Realtà teatrale Skenexodia diretta artisticamente da Luca Guerini. Protagonista sarà il racconto di Lev Tolstoj “Ivan Il’ic” ed in scena ci saranno Giorgio Sebastianelli e Chiara Neri. L’opera descrive le vicende di un giudice che, a seguito di un banale incidente domestico è costretto a mettere in discussione la propria vita, i propri valori e le proprie amicizie. Una piece tra le più rappresentate di Skenexodia nelle passate stagioni grazie ad una rilettura meta-teatrale che alterna momenti di riflessioni a risate. “Spesso per il fatto che il titolo del racconto richiama la morte del protagonista – spiega il regista Luca Guerini che ne ha curato l’allestimento – siamo portati a pensare che questo non sia un racconto sulla vita, che ne racconta tutta la sua bellezza e rappresenti una presa di coscienza di come vivere al meglio i propri giorni. La grandezza dell’opera è proprio nell’alternarsi di piani diversi che pongono al centro il lettore. A teatro ho voluto giocare col montaggio, non rispettando l’ordine cronologico, proprio per dare una nuova chiave di lettura alle varie scene. Speriamo che questo risultato sia di gradimento anche del pubblico di Civitavecchia che ha seguito la nostra rassegna per la quale devo ringraziare il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore alla cultura e turismo Simona Galizia. Speriamo che questa rassegna sia il primo passo di una nuova collaborazione che mi farà essere più spesso nella mia città a cui sono molto legato”. La locandina dello spettacolo è realizzata dal maestro Giuliano Gentile. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Cittadella della musica. Ingresso libero.