CIVITAVECCHIA – Da oggi e fino al 1à dicembre, l’International Tour Film Festival (ITFF) fa tappa al Museo d’Arte Moderna di Ulsan in Corea del Sud, con l’evento: “Italia Tour Film Festival: From Civitavecchia to Ulsan", proponendo una selezione di 20 opere tra lungometraggi, corti, documentari e animazioni, scelti tra le 450 opere partecipanti, provenienti da 34 nazioni dell’ultima edizione di ITFF, il Festival internazionale del cinema di Civitavecchia, curato dal presidente Piero Pacchiarotti e dal direttore artistico Antonio Flamini. Il festival celebra il cinema come mezzo di dialogo culturale e di scoperta territoriale. Grazie alla sua tematica sul “viaggio”, l’ITFF unisce luoghi e storie, collegando simbolicamente il porto storico della città laziale, con la sua millenaria tradizione commerciale, e Ulsan, centro industriale moderno. Le proiezioni si svolgono nel periodo denominato La Giornata della Cultura presso l’Auditorium del museo, un polo culturale d’avanguardia che unisce arte, tecnologia e innovazione dove saranno proiettati anche film indipendenti e classici coreani in un connubio artistico che unisce oriente e occidente.

Questo evento rappresenta una rara occasione per il pubblico coreano di scoprire le visioni di registi internazionali e apprezzare opere che esplorano temi universali attraverso prospettive locali.

La collaborazione ormai consolidata con il Museo d’Arte Moderna di Ulsan e il suo direttore Mr. Hongki Chae, sottolinea l’impegno del festival nel portare il linguaggio cinematografico oltre i confini geografici, consolidandolo come uno strumento di scambio culturale globale.

Curatore dell’evento il Presidente di H Culture Sukhwa Hong Responsabile relazioni internazionali di ITFF e Direttore dell'ITFF Corea-Bali.