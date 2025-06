BAGNOREGIO - A Civita di Bagnoregio si celebra la vita e la lotta alla Sla.

Domani, 21 giugno, il borgo incantato sarà infatti teatro di un evento straordinario, un inno alla resilienza e un forte messaggio di speranza nella Giornata mondiale della lotta contro la Sla. Una vera e propria impresa che vedrà protagonista Italo Leali, il quale, sfidando il celebre ponte con il suo respiratore, dimostrerà ancora una volta che la malattia non può spegnere la voglia di vivere e di lottare.

L’iniziativa, ricca di significato, vedrà un imponente spiegamento di forze e un esempio di straordinaria collaborazione. Al fianco di Italo ci saranno la sua amica infermiera Letizia, i due operatori socio-sanitari Sabrina e Luigi, e un team di dieci persone con due mezzi coinvolti. Fondamentale il supporto della Croce Rossa di Bagnoregio, che, sfidando il ponte insieme a Italo, darà ulteriore prova dell’efficienza e del valore della squadra diretta da Stefano Bizzarri. A questa nobile causa si unisce anche la Croce Rossa di Ronciglione, fedele compagna delle uscite di Italo, che si occuperà del trasporto da e per Ronciglione.

Ma perché Italo Leali ha scelto di affrontare questa sfida proprio oggi, nel giorno del Solstizio d’Estate e della Giornata Mondiale della Lotta contro la Sla? “Le ragioni sono molteplici e profondamente sentite - spiega Leali -: Voglio dimostrare a chi soffre di questa fottuta e maledetta malattia che non bisogna arrendersi mai. Voglio essere io a presentare il programma del Tuscia in Jazz for SLA Estate 2025, e testimoniare con la mia presenza quanto è importante sostenere la ricerca contro la Sla. Civita di Bagnoregio è legata a tanti miei ricordi e, soprattutto, perché non sarà la SLA a impedirmi di vivere serate di musica con gli amici».

L’evento culminerà con un atteso concerto che vedrà come protagonista il grande trombettista Fabrizio Bosso. Prima dello spettacolo, si terrà una conferenza stampa alla presenza, oltre a Italo Leali, del sindaco di Bagnoregio Luca Profili e dei rappresentanti del Centro clinico Nemo di Roma. Un momento importante per ribadire l’importanza del sostegno alla ricerca e per sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia che colpisce troppe vite.

L’ingresso alla serata ha un costo di euro 10, con prevendite disponibili su ciaotickets.com. Il concerto di Fabrizio Bosso a Civita di Bagnoregio non è solo un evento musicale di altissimo livello, ma si inserisce in un contesto di grande importanza sociale. “Tuscia in Jazz for Sla” è un progetto che da anni si impegna a raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla Sla, una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose motorie. L’intero ricavato della vendita dei biglietti per il concerto del 21 giugno sarà devoluto a questa nobile causa, contribuendo concretamente a sostenere gli studi volti a trovare una cura efficace.

La scelta di Civita di Bagnoregio come location per questo evento aggiunge un ulteriore tocco di magia. La “Città che Muore”, con la sua bellezza unica e suggestiva, farà da cornice perfetta alle melodie jazz di Fabrizio Bosso, creando un’atmosfera indimenticabile per i presenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA