CIVITAVECCHIA – «Questa 27^ edizione “…e ora sto dicendo Pace” è per sognatori. Temi fiabeschi e fantasy dedicati a bambini e adolescenti. Ma anche didascalici e didattici (storico- geografico e di costume) per studenti». La direttrice artistica di “Io faro Carnevale” Gioia Lestingi ed il patron Sebastiano Petrarolo hanno annunciato con entusiasmo un’edizione di livello, con un salto di qualità notevole nella cura dei costumi e dei sette carri che domenica prossima (in caso di maltempo slitta al 9 marzo ndr) sfileranno per le strade cittadine, seguendo il percorso tradizionale da largo Piccinato a viale Garibaldi.

Da Alice nel Paese delle Meraviglie, all’isola che non c’è di Peter Pan, facendo un salto nella preistoria con i Croods e passando alle Regine dell’Antico Egitto, con un occhio alla Fiera d’Abril di Siviglia , senza perdere di vista la musica, con Sanremo É e concludendo la sfilata con i colori e l’entusiasmo del magico mondo dei Supereroi: questi i temi che verranno portati in strada, in un tripudio di colori, coriandoli e divertimento.

Oggi sono stati premiati anche i ragazzi vincitori del concorso per il manifesto del carnevale: Ester Spada, il cui lavoro è stato scelto per il manifesto ufficiale della 27^ edizione, Gabriele Leone a cui è andato il premio “Luigina Bianchi” e Alessia Vitiello, Giulia Matrone, Chiara Matrone e Sophia Paoloni a cui è stata assegnata una menzione speciale da parte del coordinamento.

«Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato - ha spiegato Giuseppe Baccarelli, componente della giuria - non è stato facile scegliere tra i 25 lavori arrivati». Il sindaco Marco Piendibene ha evidenziato come grazie alla «collaborazione di tanti volontari, si riescono a portare avanti tradizioni condivise».

Una tradizione sostenuta come sempre dalla Fondazione Ca.Ri.Civ., con la presidente Gabriella Sarracco da sempre in prima linea, in vesti differenti, per il carnevale. «Importante poi - ha aggiunto - il tema della pace sul quale hanno potuto riflettere i ragazzi, partecipando al concorso». In questi giorni fervono i preparativi per l’allestimento dei carri all’interno del capannone messo a disposizione, come sempre, dalla Cpc grazie all’impegno del presidente Patrizio Scilipoti e del vice Mirko Arcadi, altro partner storico del coordinamento. «L’obiettivo - ha sottolineato l’assessore Piero Alessi - è che questa manifestazione possa negli anni diventare attrattiva anche dal punto di vista turistico». Una manifestazione che, come ricordato da Roberta Galletta, rappresenta «la festa più bella della città, trainata dai bambini, grazie all’impegno delle scuole».

