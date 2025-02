CIVITAVECCHIA – È andato in stampa il manifesto ufficiale della 27^ edizione di “Io Faro Carnevale”, la sfilata di carri allegorici e maschere pronta per colorare le strade di Civitavecchia il prossimo 2 febbraio. La giuria – composta da Maria Zeno, Giuseppe Baccarelli, Leonardo Caprio, Laura Gurrado e Roberta Galletta – ha infatti concluso il lavoro di valutazione delle opere pervenute entro la data del 13 febbraio, nell’ambito del bando lanciato dal coordinamento di “Io faro Carnevale” insieme al Comune e con la partecipazione di Fondazione Cariciv e Conad nord ovest. Ben 25 quelle che sono state presentate, con i più giovani che si sono messi all’opera per creare il bozzetto per il manifesto, seguendo l’idea lanciata dal concorso, ossia “Carnevale…e sto dicendo Pace”.

Al termine di un lavoro non certo semplice, considerata la qualità e l’originalità delle opere, sarà Ester Spada, classe 2007, ad avere l’onore di firmare il manifesto di “Io Faro Carnevale”. Il premio “Luigina Bianchi” è andato invece al quindicenne Gabriele Leone mentre il coordinamento dell’evento ha voluto premiare con una menzione speciale il lavoro di gruppo di quattro ragazze della sezione moda dell’IIS Calamatta: Alessia Vitiello, Giulia Matrone, Chiara Matrone e Sophia Paoloni. La premiazione avverrà, come ogni anno, alla presentazione ufficiale del manifesto.

Intanto fervono i preparativi nel dietro le quinte della manifestazione, tra prove di coreografie e, soprattutto per la realizzazione dei costumi e dei sette carri – uno in più rispetto allo scorso anno e due rispetto al 2023 – che sfileranno per le strade di Civitavecchia, partendo come sempre dal cuore della manifestazione, ossia dalla chiesa del Gedila, per scendere fino a viale Garibaldi.