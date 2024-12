CIVITAVECCHIA – Lo scrittore e musicista Anthony Caruana torna in libreria con il nuovo romanzo "Passaggi," edito da Bertoni Editore. Il libro sarà disponibile a partire dal 10 ottobre, ma è già in prevendita su Amazon e sul sito dell’editore.

"Passaggi" è un romanzo di formazione che segue le vicende di Giacomo, il protagonista, alle prese con le sfide della vita e alla ricerca di un luogo dove migliorarsi. Temi centrali del racconto sono la migrazione e i rapporti familiari, con particolare attenzione al momento di crisi e disgregazione della famiglia di Giacomo. Caruana con il suo “Contorni opachi” nel 2021 fu tra gli autori selezionati per il premio Strega.

L’EVENTO – In occasione dell'uscita, questa sera alle 19 al Savoy, in via Isonzo, sarà presentato un assaggio del libro attraverso uno spettacolo di teatro-canzone. A salire sul palco, accanto a Caruana, Max Petronilli, Eleonora Bernabei, Irene Gargiulli, Francesco Di Iorio, Felice Tazzini, Fabio Caponi, Gino Fedeli, Jerry Caruana, Anna Mele alla recitazione insieme all'attore Mario Cordova.

L'incontro, a ingresso gratuito, sarà moderato da Gino Saladini. Un appuntamento imperdibile per scoprire il nuovo lavoro di un autore poliedrico.

LA SINOSSI – Giacomo ripercorre la storia della sua vita, segnata dall’infanzia in Italia, dalla fuga negli Stati Uniti a causa di una truffa immobiliare compiuta dal padre, e dalla misteriosa scomparsa della sorella Martina. Se la vita in America lo obbliga a confrontarsi con la solitudine e la perdita, il rientro in Italia diventa la scelta necessaria per ritrovare se stesso e per continuare a cercare la sorella. Costretto ad affrontare il difficile rapporto con il padre, sembra però trovare scampoli di serenità con Jasmine, una giovane di origini indiane dalla cui unione, travagliata per quanto profonda, nasce Stefano. L’ossessione per la sorella mai ritrovata lo spinge fino alla Tunisia dove, proprio assieme al figlio, si ritroverà a fare i conti con qualcosa di inaspettato che gli permetterà – forse – di ricomporre legami perduti e scoprire nuovi orizzonti.

