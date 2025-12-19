CERVETERI - Finesettimana dedicato al cinema per bambini e ragazzi a Cerveteri. Domani e domenica all'interno del teatro tenda "Campus Etruria" di Piazza Aldo Moro, torna "CineMagia", proiezioni cinematografiche per tutta la famiglia con ingresso gratuito. «Dopo la grande partecipazione ai film dello scorso finesettimana, proseguono anche questo weekend gli appuntamenti di “CineMagia” – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli – Anche questo sabato e domenica, in programma cartoni animati di recente uscita nelle sale cinematografiche che speriamo possano richiamare un gran numero di bambini, per far trascorrere dei pomeriggi piacevoli a tutta la famiglia». Domani alle 15 appuntamento con “Encanto” mentre alle 19 “The Nightmare Before Christmas”. Domenica, chiude la rassegna “Gli Incredibili”, alle 11 e “Lilo & Stitch” alle 15. Durante i film, ci saranno pop-corn gratuite per tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA