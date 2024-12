SORIANO NEL CIMINO - La Pro loco presenta la seconda edizione de "Il magico castello di Babbo Natale", evento natalizio che si svolge presso il Castello Orsini e che ha visto andare in scena eventi sin dall’8 dicembre. L'iniziativa ha il patrocinio e la partecipazione del Comune di Soriano nel Cimino. Domani pomeriggio alle ore 16 è in programma il "Teatro dei burattini", a cura dell'associazione il Mondo incantato. Per tutto il pomeriggio, visita alla casa di Babbo Natale, animazione, giochi, baby dance, video, intrattenimento a cura dell'associazione il Mondo incantato. Area ristoro con cioccolata calda, zucchero filato, snack e tante sorprese. Nel cortile del Castello Orsini, mercatini dell'artigianato.