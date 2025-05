CIVITAVECCHIA – Una platea da sold out ha assistito alla 23^ edizione di “Itinerari”, rassegna organizzata da “Il Mosaico Un Popolo di Artisti” per la direzione artistica di Giulio Castello. Ospite un grande Antonello Costa in "Il Principe del varietà" uno show di tante tipologie di comicità con Gian Piero Perone, Annalisa Costa ed il corpo di ballo. La serata presentata da Nicoletta Scirè ed a favore di Anps Gruppo di Civitavecchia e Il Timone Aps ha letteralmente coinvolto il pubblico presente che ha risposto con numerosi applausi a scena aperta e partecipato a momenti musicali e comici. Ed ecco arrivare personaggi storici di Antonello, sketch come l'Andrologo, danza del ventre, AmoRoma omaggio a Petrolini, Rascel, Sordi, Manfredi, Villa, Proietti che ha suscitato tanta emozione; uno spettacolo divertentissimo e completo con una naturale scorrevolezza. Alla fine dello show il pubblico tramite il qr code proiettato nello schermo gigante ha votato con il cellulare la migliore delle tante parodie.

«Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale - ha sottolineato Castello - alle aziende fondamentali per la realizzazione, alle associazioni per la collaborazione, alla Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ed allo staff».

©RIPRODUZIONE RISERVATA