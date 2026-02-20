TOLFA - “Il Jazz è Donna”: nella Riserva di Monterano un viaggio poetico-musicale nel Medioevo dell’amore. Proseguono gli incontri della rassegna promossa dll’aps Tolfa Jazz in collaborazione con la Komen Italia.

Questa volta non sarà una semplice passeggiata nella natura, ma un’esperienza immersiva capace di unire paesaggio, parola e musica. Il prossimo appuntamento de “Il Jazz è Donna” porterà, infatti, il pubblico nel suggestivo scenario della Riserva Naturale di Monterano, per un incontro che promette emozioni e riflessioni.

Sabato 28 febbraio andrà in scena “Medioevo: itinerari d’amore”, un percorso poetico-musicale guidato da Daniela Barra, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio originale dentro un Medioevo poco raccontato: quello della sensibilità, dell’amore, del dialogo profondo con la natura e del ruolo della donna nella letteratura. Attraverso letture e canti, il pubblico verrà condotto tra le parole e le atmosfere di Dante, Petrarca, Boccaccio e Cavalcanti, in un racconto che restituisce un’immagine complessa e viva della figura femminile.

Non più solo simbolo astratto o idealizzazione distante, ma presenza reale: astuta, sfuggente, umana, capace di ispirare poesia, desiderio e trasformazione interiore.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale promosso da Il Jazz è Donna, che continua a intrecciare musica, letteratura e territorio, valorizzando luoghi di grande fascino naturalistico e storico come Monterano. Un modo diverso di vivere la cultura: camminando, ascoltando, respirando il paesaggio, lasciandosi guidare dalle parole e dai suoni.

Un appuntamento intimo e raccolto, pensato per chi ama le esperienze autentiche, lontane dai palchi tradizionali, dove la bellezza nasce dall’incontro tra ambiente, arte e persone.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito tolfajazz.com/jazzedonna, oppure contattare info@tolfajazz.com o il 3898384355. Un’occasione da non perdere per scoprire un Medioevo sorprendentemente attuale tra poesia, emozione e natura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA