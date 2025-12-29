VETRALLA Il Tuscia in Jazz for SLA si avvia a concludere un 2025 indimenticabile, consolidando il proprio ruolo di primo piano nel panorama culturale e solidale italiano. Dopo gli straordinari successi registrati a Capranica e Ronciglione, la manifestazione si appresta a suggellare l’anno con due prestigiosi appuntamenti dedicati alla musica Gospel, portando il bilancio finale a numeri da capogiro: 41 concerti complessivi, 16 comuni coinvolti e un afflusso di oltre 11.000 spettatori, di cui 2.000 paganti. Sono statistiche che descrivono un grande festival capace di coniugare l’eccellenza artistica con l’impegno sociale, tanto che l’edizione 2026 è già stata interamente delineata. A chiudere questo straordinario percorso di musica e solidarietà saranno i centri di Vetralla e Montalto di Castro. Il 29 dicembre, la maestosa cornice del Duomo di Vetralla ospiterà i Florida Fellowship Super Choir, una formazione d’eccellenza composta da alcuni tra i migliori coristi e solisti provenienti dalla Florida, nota per la potenza vocale e la capacità di fondere il gospel tradizionale con sonorità contemporanee, sotto la guida di direttori pluripremiati nel panorama internazionale. Il gran finale del 2025 si terrà invece il 30 dicembre a Montalto di Castro, presso il suggestivo Complesso di San Sisto, con l’esibizione di Cedric Shannon Rives and Unlimited Praise Gospel Singers. Cedric Shannon Rives, artista di immenso talento e profonda spiritualità, è una delle voci più autorevoli del genere, capace di performance carismatiche che spaziano dal jazz al soul, accompagnato da un ensemble che fa dell’energia e dell’armonia corale il proprio marchio di fabbrica. Una volta calato il sipario sull’anno corrente, l’attenzione si sposterà immediatamente al 28 febbraio 2026, data della Giornata Mondiale contro le Malattie Rare, quando il festival ripartirà ufficialmente dal Teatro dell’Unione di Viterbo. Per l’occasione, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello presenteranno “Il cielo è pieno di stelle”, un emozionante omaggio a Pino Daniele che ha già scatenato la corsa all’acquisto su Ciaotickets.com, confermando ancora una volta l’amore del pubblico per un evento che sa toccare le corde dell’anima.

©RIPRODUZIONE RISERVATA