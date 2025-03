SORIANO NEL CIMINO si prepara ad accogliere la 4ª edizione del Festival dei Lumi, l’evento dedicato al cinema indipendente, organizzato dall'associazione Aedon Cultura. Il festival, che negli anni ha consolidato il suo ruolo di vetrina per artisti emergenti nazionali e internazionali, torna il 29 e 30 marzo con un programma ricco di proiezioni, incontri e arte contemporanea. uest’anno, su circa 700 candidature provenienti da oltre 30 paesi, sono stati selezionati 8 talentuosi giovani registi che presenteranno le loro opere nella competizione ufficiale. Le proiezioni si terranno nelle due serate presso il Cinema teatro Florida, con un focus anche su cortometraggi del territorio viterbese attraverso la rassegna Cinema Soriano. Inoltre, è ancora possibile candidarsi alla giuria under 35, aperta a tutti gli appassionati di cinema, inviando la propria richiesta entro il 29 marzo all’indirizzo amministrazione@festivaldeilumi.com. In parallelo al festival, presso la Galleria Viva, verrà inaugurata la mostra d’arte contemporanea "1,2,3: Shock!", un'esplorazione visiva della dissociazione dalla realtà in un’epoca in cui il confine tra reale e surreale è sempre più sfumato. L’esposizione riunisce artisti nazionali e internazionali che, attraverso diverse forme espressive, porteranno il pubblico in un viaggio attraverso stati alterati di coscienza. Gli artisti in mostra sono: Anna Bochkova, Andrea Luzi, Marco Crispano, Francesco Straface, Sasha Kochetova, Marco Casalvieri, Felice Ravagnoli, Andrea Gatopoulos, Nicolò Andreatta, Lucia Simone, Luiza Pintilie e Sasha Toli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA