CIVITAVECCHIA – Un teatro come casa della città, crocevia di emozioni, riflessioni, comunità. È con questo spirito che il Comune di Civitavecchia, in collaborazione con Atcl ha presentato ieri pomeriggio la nuova stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Traiano, con il sostegno della Fondazione Ca.Ri.Civ. e il supporto del MIC e della Regione Lazio. Dieci spettacoli in abbonamento, otto per la rassegna Teatro Ragazzi alla Cittadella della Musica: un’offerta ricca, trasversale, che punta alla qualità e all’inclusione. Il sipario si alzerà il 1° novembre con “Basta Poco”, farsa politicamente scorretta scritta da Antonio Cornacchione, affiancato in scena da Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Da lì, un crescendo di proposte tra classici, riletture audaci e drammaturgie contemporanee. A Mirror, con Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori, condurrà il pubblico in una provocatoria performance clandestina; L’Anatra all’Arancia, interpretata da Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, rievocherà il sapore della commedia sofisticata. Attesissimo Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, alla sua prima regia teatrale, con un cast corale che include Valeria Solarino, Paolo Calabresi e Dino Abbrescia. Il 2025 si aprirà con Amleto², spettacolo cult di Filippo Timi, che promette di trasformare la tragedia shakespeariana in un’esplosione di comicità e follia. Spazio poi alla riflessione con Ubi Maior, con Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, e al grande teatro napoletano con Il Medico dei Pazzi, portato in scena da Gianfelice Imparato. Stefano Massini, narratore tra i più apprezzati del panorama culturale italiano, sarà protagonista de L’alfabeto delle emozioni, un viaggio tra le pieghe dell’animo umano. Ad aprile, risate e malinconie femminili ne Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow, con Paola Minaccioni, chiuderanno idealmente un percorso tra ironia e introspezione. A maggio, La sorella migliore di Filippo Gili metterà il sigillo finale su una stagione che vuole essere, come dichiarato dalla vicesindaca e assessora alla Cultura Stefania Tinti, «un laboratorio di emozioni, un teatro che si apre alle nuove generazioni con politiche concrete di accessibilità e partecipazione». Il sindaco Marco Piendibene ha sottolineato il valore «di un teatro vivo, popolare e identitario, che si rivolge a ogni fascia d’età e si fa motore di comunità. Per questo – ha aggiunto – abbiamo previsto agevolazioni per gli under 25 e l’acquisto di 50 abbonamenti da donare alle scuole». Un impegno che guarda al futuro con responsabilità, condiviso anche dalla direttrice artistica ATCL Isabella Di Cola e dall’AD Luca Fornari: «La cultura è coesione e rigenerazione del territorio. Vogliamo accendere nei giovani la scintilla dell’amore per le arti sceniche».

A completare il quadro, la rassegna di Teatro Ragazzi, otto spettacoli per coinvolgere famiglie, scuole e piccoli spettatori alla Cittadella della Musica.

Un progetto che rafforza l’identità culturale cittadina e che, come ha ricordato il presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gaetano Starace, «è una risposta concreta alle sfide del nostro tempo, fondata su eccellenza e vocazione sociale».

Il rinnovo abbonamenti è possibile da oggi a venerdì 8 agosto e da lunedì 1° settembre a sabato 13 settembre. Rinnovo con cambio posto: martedì 16 settembre e mercoledì 17 settembre. Nuovi abbonamenti: da giovedì 18 settembre a martedì 21 ottobre. Acquisto biglietti singoli da mercoledì 22 ottobre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA