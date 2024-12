CIVITAVECCHIA – Sabato 4 maggio alle 21 torna sul palco del Granari Spazio Off il mentalista Roberto Rizzo, uno dei pilastri del cartellone dedicato alle realtà e agli artisti locali, con il suo nuovo spettacolo dal titolo “Brain”.

«Lo spettacolo – spiegano dal Granari – sarà una vera e propria esplorazione del mondo relativo alle intelligenze multiple, dove scienza, magia e mentalismo si fonderanno in un mix unico ed irripetibile di diverse abilità per fermarsi e riflettere sulle facoltà della mente che più ci affascinano. Un evento unico nel panorama locale, che dimostra ancora una volta le abilità di un'artista della nostra città che si sta specializzando in questo particolare settore. Un modalità sicuramente diversa per trascorrere una delle serate del fine settimana, ma che non mancherà di stupire e entusiasmare, dato che sicuramente ci saranno numerosi colpi di scena da proposti durante tutto l'evento».

