CIVITAVECCHIA – Il Gruppo teatrale THE ALPHA SAPIENS, attivo dal 2023 presenta la sua nuova produzione dal titolo “La partita di Natale” che debutterà presso il teatro GRANARI SPAZIO OFF di Civitavecchia il prossimo 9 dicembre.

Scritto da Danilo Catalani.

Musicato da Giovanni Cernicchiaro.

Regia di Roberto Fiorentini.

Il testo è tratto dal romanzo La partita di Ypres di Danilo Catalani (2020 StreetLib).

Il gruppo in questione propone un tipo di teatro che mixa reading, recitazione e musica live, utilizzando talvolta anche contenuti multimediali ed ha al suo attivo due spettacoli: il 26 marzo 2023 CAMPIONI DI DIGNITA’ presentato al Granari Spazio Off di Civitavecchia e il 15 luglio 2023 SI PUO’ FARE / LA VERA STORIA DI FRANKENSTEIN JR. in prima nella rassegna “Estate in Giardino” del Comune di Civitavecchia che ha girato anche in altre piazze del Lazio. LA PARTITA DI NATALE è il terzo spettacolo del gruppo.

SINOSSI – Belgio, 24 dicembre 1914: nei pressi della cittadina di Ypres gli spari della Grande Guerra, per una notte, si diradano fino a cessare. Accade una magia che per anni gli Stati Maggiori degli eserciti inglese e tedesco, cercheranno di tenere nascosta. Questa è la storia di quando centinaia di soldati tornarono ad essere umani e la storia di un vecchio pallone di cuoio. Ma è soprattutto la storia di due nemici, Scott e Hans, che in una notte magica ed inaspettata, scoprirono di avere molte cose in comune, tante da rendere loro difficile capire perché fossero costretti a spararsi addosso, dietro due opposte trincee, in mezzo al fango, al freddo, ai topi e sotto una pioggia incessante. In scena tre personaggi: un narratore, in frac, che introduce, spiega e racconta, ma si occupa anche di fare dal vivo una colonna sonora, cantando e suonando la chitarra e un pad con gli effetti elettronici, che mette insieme canti tradizionali natalizi e musica rock. Di questo personaggio possiamo solo dire che sembra guardare dall’alto le terribili vicende della guerra vissute dagli altri due protagonisti. Poi i due nemici. Scott Mc Caw, 2° Battaglione degli Scots Guard e mediano della squadra di Edimburgo Heart of Midlothian. E Hans Shumann, del 139° Reggimento Sassoni e centravanti del Viktoria Magdeburg. Ognuno dal suo lato della barricata, i due soldati ci racconteranno l’orrore della guerra e la poesia dei piccoli momenti di fratellanza nella vita delle trincee, la struggente nostalgia della lontananza da mogli, figli e fidanzate e la paura che ti attanaglia quando sulla tua testa piovono i colpi di mortaio. E tutto questo fino ad una notte speciale, la notte di Natale del 2014, quando, non si sa perché, i soldati smisero di sparare ed uscirono a scambiarsi doni e bottiglie di liquore. Hans e Scott si stringeranno la mano, fumeranno insieme la pipa, si mostreranno le foto di chi hanno lasciato a casa e giocheranno a pallone, mettendo fucili e cappotti per fare le porte, tutti contro tutti, come si giocava per strada in Scozia ma anche in Germania. Poi, però, la magia finirà e ciascuno tornerà dentro al suo buco nel fango, non prima, però, di essersi scambiati le spille della propria squadra di calcio ed un segreto che riguarda Hans e sua moglie Margarethe.

©RIPRODUZIONE RISERVATA