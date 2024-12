MARTA - L’estate Martana chiude alla grande. Enorme successo per lo spettacolo a tema anni ’90.

Migliaia le persone presenti a Marta, sulle rive del lago, sabato sera 24 agosto.

Un successo sorprendente per la Pro loco, che continua a mettere a segno serate vincenti e di grande successo. Tantissime le persone presenti, un divertimento adatto a tutte le età. Musica, luci, animazione sul palco. Street food, birra e tantissima gente a divertirsi. Il presidente della Pro loco, Francesco Lefevre, dichiara: «Una serata davvero speciale. Una location invidiabile la nostra e una squadra composta da persone generose e capaci. Dobbiamo ringraziare davvero tutti i volontari e le associazioni che ci danno supporto, in particolar modo la protezione civile. Il nostro grazie va anche all’amministrazione comunale, perché questa serata è stata veramente invasiva per Marta creando impegno per la viabilità e i parcheggi. Insomma - aggiunge - un successo importante ce lo aspettavamo, ma non così tanto».

«Siamo felici per il lavoro svolto da tutti, dagli ideatori (Stefano Furietti su tutti) fino a tutti gli esecutori, che hanno lavorato fino a tarda notte per ripulire e rimettere in ordine l’area», conclude Lefevre.

