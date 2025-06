“L’arte e la cultura parlano di comunità”, presentato il progetto Mab Giubileo 2025. Un percorso virtuale che permetterà di conoscere approfonditamente le sette chiese coinvolte nel tradizionale e conosciuto giro dei facchini di Santa Rosa del 3 settembre, prima di ogni ‘Sollevate e fermi!’. Insieme a questo tour virtuale, ideato dall’ingegnere Santino Tosini, direttore dell’ufficio Beni culturali ed edilizia di culto della Diocesi di Viterbo, un podcast dedicato per ascoltare minuziosamente storia e dettagli del patrimonio storico-artistico religioso.

A presentare il progetto sono stati, ieri mattina, presso la sala conferenze della curia viterbese l’ingegnere Santino Tosini, don Massimiliano Balsi (vicario episcopale ambito cultura e tradizioni), il professor Luciano Osbat (direttore scientifico del Cedido) ed Elisa Angelone (archivista bibliotecaria, collaboratrice Cedido), moderati da Luca Antonelli dell’ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Viterbo.

Tosini ha spiegato la natura del progetto che, coinvolgendo sette chiese centrali nella storia religiosa, tradizionale e artistica di Viterbo, con il progetto “L’arte e la cultura parlano di comunità” saranno pienamente conosciute e inserite anche nel portale BeWeb (beni ecclesiastici sul Web), ossia «la vetrina che rende visibile il lavoro di censimento sistematico del patrimonio storico e artistico, architettonico, archivistico e librario portato avanti dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà». Le chiese della Tuscia coinvolte sono le basiliche di Santa Maria della Quercia, di San Francesco alla Rocca e di Santa Rosa e la cattedrale di San Lorenzo e le chiese della Santissima Trinità (e il santuario della Madonna Liberatrice) e di Santa Giacinta (o San Bernardino).

La tradizione del giro delle sette chiese nel giorno del Trasporto della Macchina di Santa Rosa ha fatto da ispirazione all’ingegner Tosini per i vari elementi coinvolti: da quello devozionale a quello dell’evento tradizionale tutto viterbese passando per la forte valenza storico-artistica e religiosa delle chiese dove i facchini affidano la loro fede per la piena riuscita del Trasporto serale.

I podcast, inoltre, serviranno per approfondire la conoscenza delle chiese mediante ulteriori descrizioni dei vari siti guidati da una voce esperta. L’archiviazione sul portale BeWeb della Chiesa Cattolica, in più, sarà l’ulteriore possibilità di promozione e conoscenza delle chiese viterbesi che saranno catalogate nelle voci “Beni architettonici” e “Beni storici e artistici” del sito specializzato che, inoltre, cataloga i beni librari, archivistici e gli istituti culturali della Chiesa.