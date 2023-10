CANEPINA – Terzo fine settimana a Canepina per le Giornate della castagna 2023, organizzate dalla Pro loco in collaborazione con il Comune e varie realtà del paese cimino.

Prosegue così la tradizionale festa d’autunno che giunge alla quarantunesima edizione e che celebra le castagne attraverso un ricco programma di eventi folcloristici, musicali, culturali e di svago, oltre ovviamente all’aspetto enogastronomico con l’apertura delle caratteristiche cantine dove gustare i piatti tipici della tradizione culinaria locale, in particolare i maccaroni canepinesi, noti anche come fieno.

Sabato 28 ottobre (domani) cantine aperte dalle 20 e quindi dalle 22 spazio alla musica con i concerti di La nuova combinazione 4.0 (piazzale Caduti e Dispersi) e Kosacustica Trio (via XX Settembre).

La giornata di domenica 29 ottobre inizia alle 10 in piazza Garibaldi con l’apertura dello stand della Pro loco con vendita di prodotti tipici locali e la partenza (dalle 10,30) delle visite guidate al centro storico. Alle 15 è in programma il palio delle botti, gara folcloristica tra le cantine di Canepina, con partenza da via Roma. In piazza Garibaldi, dalle 17, distribuzione gratuita di caldarroste e spettacolo musicale di Argento vivo.

La domenica le cantine saranno aperte a pranzo dalle 13 e a cena dalle 20. I contatti per prenotare il proprio posto sono disponibili sul sito www.prolococanepina.org.

Per un comodo accesso alle aree interessate dagli eventi, sempre la domenica dalle 11 alle 20 è garantito il servizio di bus navetta gratuito dalla zona artigianale (località Cornacchiola) all’inizio del paese.

Le Giornate della castagna vivranno un’interessante appendice martedì 31 ottobre con la serata di Halloween, che prevede dalle 20,30 una cena di beneficenza presso tutte le cantine, e mercoledì primo novembre con cantine nuovamente aperte a pranzo e cena, la sfilata degli sbandieratori e musici Santa Rosa da Viterbo, caldarroste in piazza, musica con Luca e i Blue moon.

