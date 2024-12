NEPI - Domeniche all’insegna dell’inclusione sociale, della sensibilizzazione e del buon cibo. Il progetto In Cantiere con Gea – Il pranzo è servito! – presentato lo scorso 15 marzo presso la Sala Consiliare, con il patrocinio del Comune di Nepi – è stato inaugurato ufficialmente domenica 24 marzo con il primo pranzo al Cantiere Brancaleone, servito dai ragazzi della Cooperativa Sociale Gea (Cse “Piero Carletti” di Nepi e programmi Pai Disabile Adulto).

L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità rappresenta una delle massime forme di integrazione all’interno del tessuto sociale, volte a favorire l’autodeterminazione e l’autonomia dell’individuo.

Ma se questo incarna l’obiettivo principale del progetto In Cantiere con Gea, è pur vero che i pranzi domenicali in Cantiere portano con sé numerosi altri intenti, come quello di aprire interessanti finestre di sensibilizzazione su tematiche sociali importanti, coinvolgendo la comunità del territorio, enti ed associazioni.

Domenica 12 maggio, in occasione della Sagra del pecorino e del salame cotto che animerà Nepi, “In Cantiere con Gea” propone il menu fisso curato dallo Chef Valerio Marini “A tavola con la tradizione nepesina”, dove a farla da padrone saranno gli ingredienti tipici del territorio – fave, salame cotto, pecorino romano, nepitella – miscelati con i piatti tipici della tradizione. Il servizio al tavolo sarà effettuato dai ragazzi con disabilità della cooperativa, che che grazie a questa iniziativa stanno acquisendo autonomia, competenze e l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, ricevendo un compenso per il servizio svolto.

La giornata sarà arricchita dalla presenza del mercatino artigianale di prodotti ed oggettistica handmade de “La Bottega delle Arti e dei Talenti”, realizzati durante i laboratori manuali del Centro Socio Educativo “Piero Carletti” e servizi Pai Disabile Adulto della Gea.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno del progetto e delle attività del Cse “Piero Carletti” di Nepi, servizi Pai Disabile Adulto. Per info e prenotazioni: 342.8036982 (Cooperativa Sociale Gea).

©RIPRODUZIONE RISERVATA