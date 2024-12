CIVITAVECCHIA – “Mon Dieu, per me e Jasmine sarà terrible creare la normalité per il nostro Lillian”. E’ Pierre che parla. Lui e Jasmine sono una coppia gay che vive a Parigi e che all’improvviso deve affrontare la decisione del loro figlio, Lillian, di sposare Elisa, figlia di Spartaco e Nilde, coppia romana tradizionale, apparentemente molto tradizionale. Da qui in poi una serie di malintesi, di detti e non detti, di screzi e riappacificazioni fino al chiarimento finale. E’ la trama de “Il Viziaccio”, commedia scritta e diretta da Enrico Maria Falconi, che andrà in scena al Nuovo Sala Gassman giovedì 23 e venerdì 24 novembre alle 21.

<Il Viziaccio è una commedia che dietro le risate favorite da una serie di boutades – spiega Falconi – racconta della nostra società e delle nuove identità familiari. Dentro lo spettacolo emerge una grande voglia di accettarsi e di superare, con la risata dissacrante, degli stereotipi ormai datati. Così accade che una famiglia romana va a Parigi a incontrare i futuri consuoceri per organizzare il matrimonio dei propri figli e sotto la torre Eiffel tutto succede, finanche il “coup de foudre” tra il padre romano e la moglie francese. Nel Viziaccio si tocca così il tema del maschismo, dell’omosessualità, dell’amore, del matrimonio, del tradimento, il tutto in una favola comica fatta di buoni sentimenti. Uno spettacolo per tutta la famiglia, che può contribuire a un post dialogo sulle nuove socialità. Poi c’è quel Viziaccio di recitare che caratterizza l’intera opera dell’autore>.

Nel cast, tra gli altri, Franco Pagano, che interpreta il ruolo di Pierre ed è appunto sposato con Jasmine in una relazione omosessuale che sembra al di sopra di qualunque crisi. Invece… <Faremo il possibile per far felice il nostro Lillian – dice Pagano illustrando il suo personaggio – ma non garantisco sul risultato. E poi chi ha stabilito che la nostra, quella mia e di Jasmine, non sia normalità? Ora scusate, ho la ceretta alle sopracciglia che mi aspetta. Au revoir in teatro>.

Oltre a Franco Pagano, sul palco anche Sergio Fulvio, Angelo Lucignani negli esilaranti panni della governante gay Heidi, Rosaria Caruso, Andrea Benedetti Michelangeli e i due giovani promessi sposi Simone Luciani e Sara Gianvincenzi. Il botteghino del Gassman è aperto tutti i giorni dalle 117 alle 20. Per informazioni tel. 328/1224154.