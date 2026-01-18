BASSANO IN TEVERINA - Arriva da Bassano in Teverina Gabriele Angelo Montalva uno dei giovani talenti che sabato sera hanno conquistato la giuria di The Voice kids, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Interpretando “My way” di Frank Sinatra, Gabriele Angelo Montalva, 13 anni, ha dato vita a una performance emozionante riuscendo a far voltare tutti i giudici: Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Rocco Hunt e Nek.

«Hai la voce di un angelo» gli ha detto Nek al termine dell’esibizione chiedendogli anche il motivo della scelta della canzone. «È la canzone preferita di mia nonna» ha risposto dedicando proprio alla nonna la performance di sabato.

Nato in Italia da genitori di origini filippine, Gabriele Angelo Montalva ha trascorso gli otto primi anni di vita nelle Filippine con la nonna mentre i genitori lavoravano, per poi tornare in Italia. La partecipazione a The Voice kids per Gabriele Angelo è stato il coronamento di un sogno.

«È da tanto che sogno questo momento, sono molto emozionato ed eccitato».

A sostenerlo in studio i genitori e la sorellina, orgogliosi e commossi: «Finalmente siamo uniti, con l'unità c'è la forza. Questa esperienza è bellissima per tutta la famiglia. Per noi lui sarà sempre il nostro vincitore».

Al termine dell’esibizione, Gabriele ha scelto di proseguire il suo percorso nel programma, entrando a far parte del team di Arisa.