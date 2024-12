CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la serata di lancio dell’edizione 2024 di Forte! Festival. La tre giorni che vedrà oltre 250 musicisti “affollare” il centro storico cittadino con oltre 30 appuntamenti dal 17 al 19 maggio, compreso, è pronta a partire, alle 21, con la serata di lancio al Cineteatro Buonarroti, partner dell’associazione, “Ciao 2001, la leggenda e la storia”, un incontro con la redazione della rivista Proiezione di HELP! — I Beatles in parole e musica.

Un’edizione che si preannuncia ricca di novità, grazie alla passione dell’associazione Forte! Festival che l’ha messa in campo con il supporto degli sponsor con, in prima fila, Fondazione Cariciv e amministrazione comunale.

Come spiega Alberto Burattini, direttore artistico insieme a Francesco Di Iorio, in queste tre serate «ci saranno tanti generi musicali, abbiamo puntato proprio sulla ricchezza perché tutti i giorni ci sarà un mix molto variegato con sessioni in acustico, la banda itinerante, eventi presso la sala Morricone della Cittadella della Musica e il palco principale presso il giardino della struttura».

Nella prima serata sul palco alle 21.30 ci saranno Bosco (INDIE) + Life In The Woods (ROCK).

IL PROGRAMMA COMPLETO DI VENERDÌ

Ci sarà anche un’area food & beverage.

«Siamo soddisfatti – spiega Burattini – perché stiamo cercando di alzare sempre di più l’asticella e crediamo di essere riusciti a mettere in campo una bella offerta. Avincola, ad esempio, a Sanremo 2021 tra le nuove proposte o Susanna Stivali, cantante molto rinomata nell’ambito jazz. Dalle 17 in poi ci saranno sempre eventi».

