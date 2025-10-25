Gran finale per la mostra concorso della Cna “Forme e colori nella terra di Tuscia”. A Palazzo Brugiotti si è tenuta la premiazione dei vincitori alla presenza della sindaca Chiara Frontini, del presidente della Fondazione Carivit Luigi Pasqualetti, della presidente del museo Silvia Valentini. Per la Cna c’erano il presidente Alessio Gismondi, il segretario Attilio Lupidi, e il capo di gabinetto della Cna nazionale Gabriele Rotini.

La manifestazione si avvale del patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, del Comune e naturalmente della Fondazione Carivit, costantemente impegnata sul territorio per dare supporto a progetti di valorizzazione artistico-culturali.

Per sezione imprese artigiane: il primo premio è andato a Gianluca Merlonghi di Gianluca Merlonghi Scultore Orafo (Roma) con l’opera “La ricerca dell’essenza”. Al secondo posto Marco Bracci di Esclusivi Ferri Forgiati (Civita Castellana) e Armando Mortet di Mortet Bottega d’Arte (Oriolo Romano) con l’opera “L’ Abbondanza”, al terzo Irene Lupi di Curares di Irene Lupi (Fara in Sabina) con l’opera “Collier”. Menzioni speciali per Roberta Pietrini di O.B.B di Pietrini Roberta (Viterbo) con l’opera “Custode del Fuoco” e per Stefania Pochesci di Slow Living (Casperia) con l’opera “Sussuri del Bosco”. Per la sezione licei artistici Lazio, Liceo artistico Francesco Orioli fa manbassa: il primo premio va alla classe 2BLA con l’opera “Il canto dello storno”; il secondo alla classe 4ASC con l’opera “Il malcontento di Viterbo” e il terzo alla classe 2DLA, con l’opera “Il passo del vuoto”.

