CIVITAVECCHIA – “La libertà estrema. Riflessioni sul fine vita”. È questo il tema al centro dell’appuntamento di oggi con “Il Pensiero e la scena”, ciclo di incontro curati da Ettore Falzetti e Lucia Scaggiante, con Spazioliberoblog, Blue in the face e Compagnia d Serena. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per le 18,30 al nuovo sala Gassman. Relatore sul palco sarà Enrico Iengo, pronto a trattare una tematica tanto delicata quanto attuale, con l’obiettivo di stimolare una riflessione, senza la pretesa di offrire risposte universalmente valide. «Al di là della dimensione strettamente giuridica - spiegano da Spazioliberoblog - la richiesta di eutanasia incontra seri problemi di ordine morale. È moralmente legittimo che un individuo decida di porre fine alla propria vita? Agisce moralmente il medico che spinge la solidarietà verso l’infermo fino al punto di offrirgli i mezzi per terminare la sua esistenza, o colui che interviene direttamente per assecondare la volontà di morire del paziente? Le risposte a questi interrogativi, che interpellano il diritto alla vita e il diritto alla morte, non sono semplici». I casi di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e DJ Fabo hanno acceso nel tempo i riflettori su questo tema. Un tema che oggi sarà al centro del dibattito per un’occasione di impegno e riflessione. Ad accoampgnare Enrico Iengo, anche la Talent Academy di Cristina Belletti, Nico Lipparelli, Matteo Tusculano e Damiano Carbone.

