GALLESE – La città: è questo il luogo scenario della festa della musica che tende a rivalorizzare e dare una diversa vitalità a quei luoghi da sempre identificativi della vita sociale, politica e culturale della comunità di riferimento, per realizzare momenti di forte aggregazione nel tessuto sociale, rafforzare i valori di cittadinanza attiva a livello locale, favorire l’integrazione e la coesione sociale, promuovere i luoghi storici della città e permettere di riscoprire le proprie radici culturali.

La festa della musica, il cui fulcro principale si svolge il 21 giugno solstizio d’estate, trova nella città di Gallese, vocata alla musica, il luogo più rappresentativo. Il brand di destinazione turistica #VisitGallese: nel suono della natura, rappresenta infatti quanto di più identitario vi è nella comunità del borgo dell’Agro falisco, un borgo sospeso tra le forre e adagiato nella natura che nella musica trae la sua principale ispirazione nella vita culturale e sociale.

Gallese raccoglie e fa proprio lo slogan di questa nuova edizione della Festa internazionale “Vivi la Vita!”, festa che dal 2016 viene promossa dal ministero della cultura, già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso l’Aipfm (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della musica) ed ogni anno vede sempre accrescere la partecipazione di città e organizzatori. Il programma organizzato dal comune di Gallese con la collaborazione dell’associazione musicale “Marco Spoletini” e della Associazione Musica Vitale, verrà realizzato presso il museo e centro culturale “Marco Scacchi” nel pieno centro storico, e prevede diversi momenti musicali: domenica si è svolto il saggio di fine anno scolastico dell’indirizzo musicale Alessandro Alessandroni dell’istituto comprensivo Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino; mercoledì 21 giugno alle ore 19 il concerto di Pijus Pirogovas al pianoforte con brani di Scarlatti, Beethoven, Liszt e Chopin, e alle ore 21.30 “Prova la Banda: prove aperte” in collaborazione con l’Associazione Musicale “Marco Spoletini” che si prepara ai tradizionali festeggiamenti in onore di San Famiano; venerdì 23 giugno alle ore 21 il concerto di Ensemble Reunion de Musiciens, con il flauto di Vincenzo Lai e il clavicembalo di Nijole Doroteja Beniusyte: un programma dedicato a Pietro Antonio Locatelli, genio bergamasco che con il suo estro anticipò Paganini. Un programma tutto da vivere accompagnati dalla musica. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. www.visitgallese.it; museo@comune.gallese.vt.it