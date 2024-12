FIUMICINO - Le feste non sono ancora finite: ancora tante le occasioni per vivere momenti in compagnia, con un occhio di riguardo per il divertimento dei più piccoli. Ecco tutti gli eventi dell’Epifania da non perdere nel comune di Fiumicino.

Via Torre Clementina: mercatini di prodotti tipici e di artigianato creativo, animazione di strada e ancora dolci: è quello che accadrà a via Torre Clementina e piazza G.B Grassi nella giornata dell’Epifania dalle 10.30 fino alle 18.00. Aranova: il 6 gennaio alle 15.30 la festa è ad Aranova, presso il C.C. “La tartaruga” con la 13esima edizione della befana di crescere insieme. Non mancheranno le calze per tutti i piccoli. Torrmipietra: il 6 gennaio la befana arriva anche a Torrimpietra, alla piazza dei tipografi. Dalle 15.30, tombola, dolci e divertimento per tutti!

Le calze saranno offerte dalla proloco di Torre in pietra. Per informazioni e prenotazioni: 3387097352.

Testa di Lepre: e chi, nonostante sia passato Natale, avesse ancora voglia di presepi, non resterà deluso: a Testa di Lepre il 6 gennaio dalle ore 17 e per la successiva ora e mezza, si potrà ammirare un presepe vivente. A seguire, il consueto falò della Befana.

Maccarese: venerdì 5 Gennaio l’appuntamento è nella parrocchia Sant’Antonio di Padova, a Maccarese. Alle 17 si terrà la santa messa e a seguire un gran falò con l’arrivo dell‘attesa befana per tutti i bambini. Sul posto, anche la possibilità di mangiare panini con porchetta o salsiccia, con bevande e dolci offerti dalla parrocchia.

Invece, alle ore 16 del 5 gennaio, i giardini del castello San Giorgio si riempiranno di giochi e sfide medievali per i più bimbi. E non è finita: in attesa che arrivi la simpatica vecchietta per distribuire i suoi dolciumi, i bambini potranno sorprendersi con lo spettacolo del mago Willy. L’ingresso è gratuito ma si richiede l’accompagnamento di almeno un adulto. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Fregene: grande attenzione anche per i bambini della casa famiglia di Fregene con la Motobefana. Il motoclub templari Fiumicino si è dato l’appuntamento alle 9.30 del 6 gennaio in sede, con la partenza del gruppo alle 10.30. Chiunque lo voglia, può portare giocattoli o altro materiale da devolvere ai bambini della casa famiglia.