Suoni e danze a Piazza del Comune per la seconda serata di animazione musicale che raddoppia l’appuntamento di luglio domani, venerdì 4 agosto. A partire dalle 22 la centralissima Piazza del Plebiscito si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, prima con “Magic Rhapsody” con la Queen Tribute Band e a seguire con “MyWay Disco Time” e il tributo a Gigi D’Agostino, deejay che ha segnato la storia musicale di generazioni e generazioni di appassionati della dance-house.

L’iniziativa si inserisce nell'ambito del cartellone estivo promosso dal Comune di Viterbo, “Sogno d’una notte d’estate”, che ha previsto - e continuerà ad offrire - una serie di appuntamenti per accontentare i gusti di viterbesi e turisti. Parola d’ordine: far vivere il centro storico; per questo oltre alla serata in musica di domani ne verrà proposta una terza l’11 agosto, sempre nella stessa location di Piazza del Comune.

Numerosi gli eventi che proseguiranno per tutta l’estate: sabato 19 agosto, alla luce delle candele, si svolgerà “E Lucevan le Stelle” a piazza San Lorenzo: una serata idrata per tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’opera lirica in una chiave inedita e più moderna.

Per gli appassionati di cinema appuntamento con la rassegna “Immagini dal Sud del Mondo” in piazza della Polveriera dal 23 al 27 agosto e “Cinema e Terme” previsto per il mese di settembre.

Ad agosto tornerà anche la rassegna Artist@ in Rosa dedicata al teatro di strada: l'iniziativa farà da apripista alle tradizionali cene in piazza San Lorenzo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, cui faranno seguito quattro serate di teatro a ingresso gratuito, con la direzione artistica di F.I.T.A.

Un altro evento all’insegna del buon cibo e della socialità da non perdere sarà quello della White Dinner del 25 agosto, organizzata dalla Pro Loco di Viterbo a Piazza San Faustino.

Protagonista dell’estate viterbese sarà anche il parco di Pratogiardino, che nei mesi di agosto e settembre si trasformerà nel teatro degli spettacoli legati al bando Dimore Storiche.