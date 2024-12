CIVITAVECCHIA – Serata d’eccezione per Le Capinere, l’Ensemble civitavecchiese composto da Maria Letizia Beneduce, Sara Cresta, Fabiola Battaglini e le giovanissime Eva Petrignani (16 anni) e Margherita Dispensa (19 anni), protagoniste giovedì sera a Roma, nella splendida cornice dell’Appia Antica, nell’ambito dei festeggiamenti per i 159 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Le musiciste hanno infatti guidato il pubblico in un viaggio tra passato e presente della Capitaneria, in due momenti. In apertura di serata hanno eseguito un proprio arrangiamento della musica del “Gladiatore” accompagnando un video con la voce di Luca Ward sulla storia del Corpo; la chiusura invece è stata un omaggio ad Ennio Morricone attorno al quale il comando generale ha costruito un video su tutte le attività svolte oggi dalla Capitaneria.

«Una serata eccezionale ed un vero onore per noi» ha spiegato Beneduce, ringraziando il direttore marittimo del Lazio Michele Castaldo per aver contribuito a far nascere questa collaborazione «che potrebbe proseguire - ha aggiunto Beneduce - anche in futuro, come testimonial artistiche della Capitaneria di porto. Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti e abbiamo lavorato dieci giorni a stretto contatto con il comando generale, ed in particolare con il comandante Donato Zito e la sua squadra, che hanno voluto fortemente la nostra seconda esibizione in chiusura, dopo l’intervento sul palco del ministro Salvini. Abbiamo portato sul palco l’esperienza del trio storico delle Capinere e la freschezza dei due giovani elementi, dimostrando l’importanza di dare fiducia e fare spazio ai giovani».

