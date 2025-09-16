CIVITAVECCHIA – Domani, 17 settembre alle 21.15, il Cineteatro Buonarroti di Civitavecchia ospiterà un appuntamento speciale con il film Discesa Libera. Alla proiezione sarà presente in sala il regista e protagonista Sandro Torella, che incontrerà il pubblico per raccontare la nascita e lo sviluppo di un film che rientra nella Rete Prevenzione Alzheimer della Fondazione Rosa e Giovanni Melchiorri.

Discesa Libera racconta la storia di Manuel Falco, un giovane attore che, dopo essere stato escluso dal mondo dello spettacolo per una battuta scomoda, trova lavoro come badante di Vittorio, un anziano affetto da Alzheimer. Quello che sembra un ripiego si trasforma in un percorso di crescita interiore: Manuel riscopre l’arte come strumento di cura, dando vita a un’esperienza teatrale condivisa con i degenti della struttura e con la dottoressa Elisa De Blasi.

Il film affronta con delicatezza e intensità temi come la memoria, la perdita e la possibilità di rinascita, trasformando la fragilità in un terreno fertile per nuove forme di relazione e consapevolezza.

Discesa Libera è una pellicola strettamente legata al nostro territorio, infatti, è stata girata in gran parte presso la struttura Quinta Stella di Tolfa, centro di eccellenza nel panorama delle strutture residenziali per anziani.

Discesa Libera non si limita a raccontare una storia, ma vuole essere un ponte tra cinema, comunità e consapevolezza sociale.

I biglietti sono già acquistabili online e presso il botteghino del Cineteatro Buonarroti al prezzo di soli € 3,50.