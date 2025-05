CIVITAVECCHIA – «Ogni anno rinnoviamo un dovere morale e civile, quello della memoria. A 82 anni da quel tragico pomeriggio, con il primo devastante bombardamento aereo che segnò per sempre la città, e al quale seguirono altre 86 incursioni nei mesi successivi, oggi vogliamo ricordare che, proprio in quel periodo, nacquero i semi della nostra rinascita. Vogliamo ricordare la forza di una comunità che ha saputo risorgere dalle ceneri della guerra». Queste le parole del sindaco Marco Piendibene, in occasione delle celebrazioni per l’82° anniversario del primo bombardamento su Civitavecchia, avvenuto il 14 maggio 1943. «La memoria non è solo passato: è un’eredità da trasmettere - ha ricordato Piendibene - un fondamento per costruire un futuro più giusto, più umano, più solidale. Il mio pensiero oggi va a chi c’era, a chi ha ricostruito, a chi ha raccontato. E soprattutto ai più giovani, perché sappiano custodire questa storia e farne bussola per il domani». Le commemorazioni sono iniziate con la deposizione di una corona al monumento dedicato alle vittime dei bombardamenti, ail Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord, l’omaggio floreale al Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele, la deposizione di una corona presso la lapide dedicata ai caduti in via Mazzini ed un momento di raccogliemento a via Trieste, nell’area dedicata all’artista Manlio Midio. Alle 15,15 le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese hanno risuonato per ricordare quei momenti.

E la lapide di via Mazzini, da ieri, è “monumento pilota” per un progetto dell’amministrazione comunale, curato dalla delegata Roberta Galletta, per illuminare i monumenti più importanti della città, dando nuova luce alla memoria cittadina. Galletta ha ringraziato tutti coloro che, a titolo gratuito, hanno contribuito alla riqualificazione dell’area, con fiori e pulizia, e all’installazione dei faretti solari e del pannello informativo, tradotto anche in inglese. Galletta ha quindi ringraziato Sophie Bennet per le traduzioni, Stefano Campidonico con l'Eliotecnica, associazione Polizia di Stato Odv Sezione di Civitavecchia, Serre Albani Florarte di Paolo De Mutis, Steakhouse di Roversi, Enoteca Margre, Ferramenta del Mercato, Marco Sterpa, Francesco Cristini, Francesco Correnti, CSP Alessio Gatti, Dario Perillo e Maurizio Valiserra operai del Comune, Movisud di Raffaele Cavallaro, Pizzeria da Michele e ovviamente il Sindaco Marco Piendibene.

