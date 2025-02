CIVITAVECCHIA – Dopo il successo di domenica scorsa, quando le maschere veneziane di Civitamask hanno colorato il centro, sfilando tra tra corso Centocelle, viale Garibaldi e Ghetto, domani e domenica a scendere in piazza saranno i personaggi Disney. La banda capitanata da Topolino, infatti, dalle 11 di domani sarà al mercato di piazza Regina Margherita, portando allegria tra i banchi: i figuranti saranno accompagnati da una cassa mobile per la diffusione della musica. Domani alle 16.30, invece, la magia Disney tornerà a sfilare per le strade cittadine con partenza dal Comune. Il corteo seguirà un percorso che toccherà Pincio, viale Garibaldi, corso Centocelle e Comune. Anche in questa occasione, le maschere saranno accompagnate dalla musica diffusa tramite una cassa mobile. «Le sfilate organizzate per il Carnevale rappresentano un’importante occasione di socialità e intrattenimento – ha spiegato l’assessore Enzo D’Antò – grazie all’impegno di Civitamask e alla partecipazione di tanti cittadini, possiamo offrire a grandi e piccoli giornate di festa e spensieratezza. Saranno momenti di aggregazione che animeranno la città e contribuiranno a rendere questo Carnevale speciale».