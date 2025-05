LADISPOLI – Se nei prossimi giorni vi capita di incrociare una ragazza con vestiti sgargianti, smartphone sempre in mano e uno sguardo tra lo stupito e il curioso… niente panico: non è una turista distratta, ma potrebbe essere proprio Emily!

La celebre serie Netflix "Emily in Paris" ha scelto Ladispoli come location per alcune scene della prossima stagione. Ebbene sì: la città balneare a nord di Roma sarà protagonista sul piccolo schermo internazionale

VIABILITA’ MODIFICATA: ECCO DOVE NON SI PUO’ PARCHEGGIARE

Per permettere alla troupe di lavorare in sicurezza e senza interruzioni, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità. Ecco date e zone da tenere d’occhio:

️ Dal 19 maggio ore 06:00 al 20 maggio ore 24:00 divieto di sosta:

Via delle Primule – parcheggio Palasport

– parcheggio Palasport Piazzale della Stazione di Palo – lato destro

– lato destro Via Corrado Melone – ultimi 100 metri, lato sinistro

️ Il 23 maggio (h24) divieto di sosta: