CIVITAVECCHIA – Dopo aver animato le vie di Civitavecchia con spettacoli, colori e tradizione, il gruppo Civitamask ha portato la sua arte e il suo impegno fino a Venezia, prendendo parte alle celebrazioni del Carnevale di Venezia, uno degli eventi più prestigiosi e scenografici al mondo. Un riconoscimento importante per un’associazione che, con passione e dedizione, contribuisce ogni anno a mantenere viva la cultura del carnevale di Civitavecchia, promuovendone il nome anche oltre i confini locali.

L’amministrazione comunale si complimenta con Civitamask per questo straordinario traguardo, ringraziando tutti i membri del gruppo per il loro impegno nella valorizzazione delle tradizioni civitavecchiesi. «Il Carnevale è un momento di condivisione e identità per una comunità, e il gruppo Civitamask – ha commentato l’assessore Enzo D’Antò – è riuscito a portare un pezzo di Civitavecchia in una delle manifestazioni più suggestive d’Italia. Un risultato che ci riempie di orgoglio».