NEPI – Cresce l’attesa per uno degli eventi più attesi della stagione: Divinarte, connubio di cultura ed enologia in programma il 6-7 e 8 ottobre alla Rocca dei Borgia. La manifestazione unisce il piacere dell’arte a quello del buon vino, abbinando le performance cultural-teatrali e le opere con le degustazioni realizzate in collaborazione con i sommelier AIS di Viterbo e con la presenza di uno dei massimi esperti del settore, Carlo Zucchetti. Prevista, quest’anno, anche la possibilità di mangiare all’interno del Forte: saranno presenti infatti tre punti ristoro per accontentare tutti i palati, dalla cucina gourmet a quella tipica locale. Filo conduttore della settima edizione sarà Picasso e la sua personalità complessa. Il titolo è infatti ““Picasso l’uomo, l’amante…l’artista. Il Minotauro ebbro di vita”: laddove il termine “ebbro” intende non solo rimandare alla complicata vita di Picasso ma anche a quella bevanda divina osannata da sempre nella storia dell’arte e da lui stesso immortalata con riferimenti simbolici o formali attraverso le sue opere. Al centro dell’edizione 2023 di Divinarte si pone quindi l’uomo Picasso, pieno di contraddizioni e “genio” assoluto che lasciò la sua impronta all’interno della storia dell’arte del XX secolo. Venerdì 6 ottobre, alle 17, l’inaugurazione alla presenza del sindaco Franco Vita e la presentazione a cura della giornalista Rai Federica Marino. La cerimonia sarà animata dalla chitarrista Adele Foffi e sarà presentata la scultura L’amore di Pablo dell’artista Carlo Scaparro che rimarrà in esposizione permanente alla Rocca dei Borgia. Seguiranno tre giorni densi di eventi, musica, video proiezioni, danza, performance dei numerosi artisti presenti con le loro opere. Saranno organizzati degli interessantissimi tour guidati all’interno della Rocca con possibilità di visitare anche la torre detta “Mastio” e la suggestiva cornice del Forte farà da sfondo ad un’esposizione collettiva di alto pregio con sculture, dipinti ed installazioni di vario genere.