CIVITAVECCHIA – Terza edizione per “Concerti d’autunno” che sulla scia degli appuntamenti musicali per le diverse stagioni dell’anno, torna con un concerto dal sapore intenso ancora una volta sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, da sempre vicina alla Filarmonica di Civitavecchia, guidata dalla presidente Giorgia Gallinari. «Quest’anno andremo in trasferta» ha sottolineato quest’ultima, dando appuntamento a tutti per il 30 novembre, alle 18,30, presso la sala Ruspoli a Cerveteri, ad ingresso gratuito.

La serata musicale vedrà protagonista l’orchestra d’archi della Filarmonica, diretta dal maestro Riccardo Schioppa, con accompagnamento al pianoforte del maestro Michele Tozzetti. «Verrà eseguita una delle dodici sinfonie giovanili di Mendelssohn, in particolare la numero 7» ha spiegato il maestro Schioppa. Ma il pezzo forte del concerto sarà rappresentato dall’esecuzione del quartetto per archi n.20 in re maggiore KV 499 di Mozart, con orchestra e pianoforte a conquistare il pubblico presente in sala, per una esibizione che si annuncia di alta qualità.

«Auguriamo come sempre un grande successo a questi ragazzi - ha commentato il presidente onorario della Fondazione Gabriella Sarracco - ogni volta è un piacere ascoltarli». «La musica - ha fatto eco il presidente Gaetano Starace - è elemento fondamentale per la crescita di una comunità e la Filarmonica è parte attiva di questo percorso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA