LADISPOLI - “Comprendere l’arte”. Prenderà il via dal 25 febbraio un ciclo di quattro conferenze. Appuntamento nella sala conferenze della biblioteca dalle 16 alle 17.30. Le conferenze, aperte a tutti indistintamente, mireranno a mettere i partecipanti nelle condizioni di comprendere, datare e svelare i segreti delle opere d'arte. Gli incontri saranno vissuti come dei veri “viaggi nel tempo”, e verranno suddivisi nelle 4 fasi principali dell’arte greca antica: il Periodo di formazione (25 febbraio), il Periodo arcaico (4 marzo), il Periodo classico (11 marzo) e il Periodo ellenistico (18 marzo). Si parlerà anche della figura dell’artista nel mondo greco antico, della ritrattistica, del concetto di “arte” presso i Greci, della differenza tra originali e copie e, naturalmente, degli artisti che popolarono questi periodi e dei loro capolavori. A prendere idealmente per mano il pubblico sarà Giorgio Franchetti, archeologo, saggista e consulente storico con tanti anni alle spalle di documentari e pubblicazioni saggistiche e divulgazione storica.