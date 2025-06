CIVITA CASTELLANA - Grande successo per Civitonix 2025, evento dedicato alla cultura del fumetto e ai videogiochi, giunto alla sua terza edizione, che si è tenuto il 7 e l’8 giugno nello splendido scenario naturale del bosco I Maggio a Civita Castellana.

Con oltre 6mila presenze in due giorni, la manifestazione ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama degli eventi comics del centro Italia. Il pubblico, variegato e appassionato, ha partecipato con entusiasmo alle numerose attività proposte: area gaming, contest cosplay, incontri con fumettisti, doppiatori e creator digitali, oltre a talk show a tema.

«Civitonix rappresenta un’eccellenza per la nostra città – afferma il sindaco, Luca Giampieri -. Siamo felici di ospitare un evento capace di attrarre migliaia di persone in un contesto naturale come il bosco I Maggio, valorizzando non solo l’intrattenimento e la creatività, ma anche il nostro territorio. Il successo di questa edizione è la conferma che investire in eventi innovativi e di qualità porta benefici concreti in termini di visibilità, economia locale e partecipazione sociale».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura, Giovanna Fortuna. «Questa terza edizione di Civitonix, la prima che si è articolata su due giornate, conferma con numeri importanti la vitalità di un evento che riesce a coinvolgere un pubblico trasversale, composto da giovani, famiglie, appassionati e curiosi di ogni età – spiega -. Siamo orgogliosi di vedere il nostro territorio diventare punto di riferimento per un’iniziativa che unisce creatività, entusiasmo e partecipazione collettiva. Continueremo a sostenere con convinzione questo progetto, dandoci già appuntamento con Civitonix al 2026».

