ROMA - E’ stata presentata ieri nella sala stampa della Camera dei deputati l’edizione numero tre di Civitonix, il festival del gioco e del fumetto organizzato dall’associazione Jo.In. Tana dei Goblin, che si svolgerà a Civita Castellana il 7 e 8 giugno nel parco Primo magggio.

«Si tratta di un’iniziativa che richiama centinaia di appassionati e che rappresenta un’importante occasione di aggregazione, cultura e creatività, capace di valorizzare il territorio e coinvolgere giovani, famiglie e artisti in un’esperienza unica e partecipata», ha detto il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici. “Dopo due edizioni accolte con grande entusiasmo, è motivo di grande orgoglio presentare la manifestazione in una sede tanto prestigiosa e ringraziamo l’onorevole Rotelli per questa importante opportunità», ha affermato il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri. Il festival, che quest’anno includerà per la prima volta l’iniziativa serale “Civitonix by night”, con autori di giochi in scatola di fama mondiale, offrirà aree tematiche dedicate a board game, giochi di ruolo, fumetti, cosplay, talk e shopping. La locandina ufficiale è firmata da Carlo Cid Lauro con i colori di Angela Minichini. Soddisfatto David Sugoni, presidente dell’associazione. «Ringrazio il deputato Rotelli per averci dato la possibilità di raccontare il nostro festival in un contesto così importante», ha detto. Presenti alla conferenza stampa, anche l’assessore alla Cultura Giovanna Fortuna, e Andrea Angiolino, uno degli autori di giochi più conosciuti nel panorama nazionale.

