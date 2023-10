CIVITAVECCHIA – L’assessorato alla Cultura dà notizia che di recente è stato approvato un finanziamento regionale per gli spettacoli dal vivo. L’avviso pubblico è reperibile al link www.regione.lazio.it/documenti/81348. Gli enti privati presenti sul territorio e in possesso dei requisiti del Regolamento per lo Spettacolo dal Vivo n. 16/2019 (art 5), possono presentare le domande, per il 2024, tramite la piattaforma del sistema GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it e trasmetterle all'indirizzo di posta certificata dedicato regolamentospettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it , entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2023. Qualora la realizzazione dell’evento cui si fa riferimento nella domanda dovesse prevedere l’uso di strutture comunali quali il Teatro Traiano o la Cittadella della Musica, le relative spese d’utilizzo dovranno essere previste nel bilancio di previsione dell’iniziativa stessa.

«È una bella opportunità per le associazioni, le compagnie e gli enti operanti sul nostro territorio – ha commentato l’assessore Galizia -, e la dimostrazione che la Regione Lazio è davvero vicina alle esigenze di tutti, perché anche se la cultura non è convenzionalmente definita un “bene primario”, è pur vero che chiunque contribuisca a dare bellezza alle nostre vite merita tutto il sostegno possibile».

