CIVITAVECCHIA – Un atteso ritorno si conferma anche per il 2023, quello del Civitavecchia Summer Festival: l’appuntamento estivo con la musica e gli spettacoli da vivere sullo splendido lungomare della marina di Civitavecchia. L’edizione 2023 sarà curata da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica e con il supporto del Comune di Civitavecchia, per proseguire un un percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

Oggi si svelano i primi nomi che, a partire dal mese di agosto, si avvicenderanno sul palco, allestito in Piazza della Vita e affacciato sul mare.

Il 5 agosto sono attesi I Soliti Idioti con il Fiodena Summer Tour. Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, anche noti come I Soliti idioti, sono un duo comico nato nel 2009. Nel 2023, dopo un periodo di percorsi di carriera separati, tornano insieme a teatro e danno poi il via alla la tourneè estiva con i loro personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni. Il 7 agosto un doppio show all’insegna delle sonorità urban con Villabanks e Diss Gacha.

L’8 agosto, “Casa Abis”, ovvero Stella e Gabriele Abis, il divertentissimo duo che porterà a Civitavecchia il loro spettacolo comico incentrato sulle dinamiche di coppia che li hanno resi famosi. Affiatatissimi (nella vita, come nella carriera artistica) Stella e suo marito Gabriele, sono delle vere e proprie star del mondo social. Definiti da più parti “i nuovi Sandra e Raimondo” presentano il loro primo attesissimo spettacolo teatrale.

Farà tappa anche a Civitavecchia Teenage Dream, il 9 agosto: la festa anni 2000, che ha fatto registrare sold out in tutta la Penisola. Un viaggio in un decennio anche attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità.

Il 12, sarà: Voglio Tornare Negli Anni 90: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione. Un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola.

Il cartellone completo, con tutti gli artisti che saranno protagonisti di questa nuova edizione del Civitavecchia Summer Festival, verrà annunciato a breve. Sarà una nuova estate da vivere nella splendida cornice del lungomare, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, storica fortezza che protegge il porto.

Un’esperienza, che unisce lo spettacolo dal vivo alle numerose attività culturali che la città offre. La piazza sul mare, a due passi dalla stazione e dall’ingresso del porto, è pronta ad accogliere turisti e abitanti della zona e a diventare il punto d'incontro tra le bellezze naturali e architettoniche della zona, come le Terme Taurine, Terme della Ficoncella e oltre al Forte Michelangelo, la Cattedrale di San Francesco o la Torre del Lazzaretto.

Biglietti disponibili da domani, venerdì 30 giugno alle 18 nei circuiti Ticketone e Mailticket.

