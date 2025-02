CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara a vivere un Carnevale ricco di colori, musica e spettacolo grazie alla collaborazione gratuita del gruppo Civitamask, che animerà le strade cittadine con tre sfilate tematiche nelle giornate del 16, 22 e 23 febbraio.

«Il Carnevale è una festa di comunità, un’occasione per vivere insieme le nostre tradizioni con gioia e spensieratezza – ha commentato il sindaco Marco Piendibene – grazie alla collaborazione gratuita del gruppo Civitamask, alle associazioni e a tutti coloro che stanno lavorando per rendere questi eventi speciali, Civitavecchia potrà vivere un Carnevale ricco di fascino, musica e colori. Invito tutti a partecipare e a rispettare l’impegno e la cura che i figuranti mettono nei loro splendidi costumi».

Di seguito il programma delle sfilate:

16 febbraio – Sfilata di maschere veneziane

Alle 16.30, le maschere veneziane di Civitamask partiranno dall’atrio della sede comunale, dove si prepareranno per poi sfilare lungo un percorso suggestivo che attraverserà Pincio, Corso Centocelle, Viale Garibaldi e il Ghetto, con una durata massima di circa un’ora e mezza. L’evento sarà accompagnato da musicisti che suoneranno il violino, creando un’atmosfera elegante e raffinata. L’arrivo in Piazza Fratti, previsto per le 18, darà il via al concerto della banda musicale con un repertorio dedicato alle musiche carnevalesche.

22 febbraio – Sfilata di maschere Walt Disney al mercato di Piazza Regina Margherita Le maschere ispirate ai celebri personaggi Disney animeranno la mattinata del mercato di Piazza Regina Margherita, a partire dalle 11, portando allegria tra i banchi. I figuranti saranno accompagnati da una cassa mobile per la diffusione della musica.

23 febbraio – Sfilata di maschere Walt Disney Alle 16.30, la magia Disney tornerà a sfilare per le strade cittadine con partenza dalla sede comunale. Il corteo seguirà un percorso che toccherà Pincio, Viale Garibaldi, Corso Centocelle e il Comune. Anche in questa occasione, le maschere saranno accompagnate dalla musica diffusa tramite una cassa mobile.

«Le sfilate organizzate per il Carnevale rappresentano un’importante occasione di socialità e intrattenimento – ha aggiunto l’assessore Enzo D’Antò – grazie all’impegno di Civitamask e alla partecipazione di tanti cittadini, possiamo offrire a grandi e piccoli giornate di festa e spensieratezza. Saranno momenti di aggregazione che animeranno la città e contribuiranno a rendere questo Carnevale speciale».

Per garantire il massimo rispetto dei costumi e degli abiti delle maschere, si invita la cittadinanza a non utilizzare bombolette spray, che potrebbero rovinare irrimediabilmente i vestiti. A tal proposito, verrà realizzata una campagna informativa per sensibilizzare tutti i partecipanti. L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di queste manifestazioni e invita la cittadinanza a partecipare numerosa.